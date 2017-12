Hillary Clinton é a preferida dos apostadores para 2008 Com a vitória de George W. Bush já garantida, os apostadores britânicos colocam Hillary Clinton na posição de favorita para as eleições presidenciais americanas de 2008. A empresa de apostas Ladbrokes oferece um prêmio de 5 para 1 (cinco vezes o valor apostado) pela senadora e mulher do ex-presidente Bill Clinton. O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, aparece em segundo lugar, com 7 para 1. O candidato a vice na chapa de John Kerry, senador John Edwards, está em terceiro lugar nas apostas, com um prêmio de 9 para 1. Correndo por fora estão o próprio Kerry e o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, com 50 para 1. O governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger - atualmente barrado de concorrer porque não nasceu nos EUA - paga um prêmio de 66 para 1.