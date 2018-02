Hillary Clinton embarca hoje para América Latina

A secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, embarca neste domingo, 28, para uma viagem de cinco dias pela América Latina. A expectativa é de que a pauta seja dominada pelo terremoto no Chile e pela busca de apoio por sanções contra o Irã.

O primeiro compromisso de Hillary é a posse do novo presidente uruguaio, o ex-guerrilheiro José Mujica, segunda-feira, 1º de março. De lá, a representante de Barack Obama embarca para o Chile, onde deve oferecer ajuda para o resgate de vítimas e a reconstrução do país.

Pela programação, Hillary desembarca no Brasil na quarta-feira, 3, onde cobrará do presidente Luiz Inácio Lula na Silva apoio a novas penalidades contra o programa nuclear do Irã. O Brasil, que é um membro votante no Conselho de Segurança da ONU, tem relutado em apoiar novas sanções contra os iranianos.

A secretária de Estado dos EUA encerra a viagem com paradas na Costa Rica e na Guatemala. O itinerário foi anunciado antes do terremoto que atingiu o Chile no sábado à noite e pode sofrer alterações. As informações são da Associated Press.