Hillary Clinton pede negociações para encerrar crise egípcia

HANÓI - A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, pediu nesta terça-feira, 10, a realização de conversações entre todos os envolvidos no confronto entre o Parlamento egípcio e os militares para encerrar a crise no país. "Nós pedimos que haja um diálogo intensivo entre todos os participantes para assegurar que haja um caminho claro a ser seguido", disse ela em coletiva de imprensa no Vietnã.

O povo egípcio deve "receber os benefícios pelos quais foram às ruas protestar, pelo que votaram, ou seja, um governo completamente eleito que tome decisões para que o país siga adiante", acrescentou ela.

O Parlamento egípcio, dominado por islamitas, se reuniu nesta terça, uma atitude de desafio aos poderosos miliares e ao Judiciário, após um decreto do presidente recém-eleito, Mohamed Morsi, pela reinstalação da Assembleia. Mais tarde, o Supremo Tribunal Constitucional do Egito congelou o decreto emitido por Morsi que reconvocou o Parlamento.

Hillary, que está no Vietnã, uma das paradas de sua viagem pelo sudoeste da Ásia, irá ao Egito no final de semana, onde vai se reunir com Morsi.

