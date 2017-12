Hillary Clinton pede renúncia de Rumsfeld por "incompetência" A senadora democrata americana Hillary Rodham Clinton pediu nesta quinta-feira a renúncia do secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, após acusá-lo em uma audiência do Comitê de Defesa do Senado de comandar uma política fracassada no Iraque. A solicitação foi confirmada por um porta-voz da senadora horas depois de a senadora ter criticado o chefe do Pentágono por sua maneira de conduzir os conflitos no Iraque e no Afeganistão. Hillary, que se considera uma possível candidata à Presidência nas eleições de 2008, também colocou em xeque os relatórios do Governo do presidente George W. Bush sobre a situação nos dois países. "Devido aos erros estratégicos deste Governo e, francamente, o recorde de incompetência na execução de tarefas, o senhor está liderando uma política fracassada", assinalou. "Ao considerar estes antecedentes, secretário Rumsfeld, por que deveríamos crer agora em suas garantias?", concluiu.