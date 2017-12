Hillary Clinton perde terreno em intenções de voto A senadora Hillary Clinton continua liderando as pesquisas sobre intenções de voto nas primárias do Partido Democrata diante das presidenciais de 2008 nos Estados Unidos, mas seguida cada vez mais de perto por seu colega Barack Obama. Segundo uma enquete divulgada neste domingo pela empresa de pesquisas "Research 2000", se as primárias fossem hoje, a ex-primeira-dama dos EUA alcançaria 22% dos votos; o senador Obama, 21%; e o ex-senador John Edwards, 16%. Há um mês, uma enquete também realizada pela "Research 2000" avaliava as intenções de voto em Hillary Clinton, senadora por Nova York, em 23%. A pesquisa, encomendada pelo "Concord Monitor", jornal da capital de New Hampshire, foi feita por telefone na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira passadas. Entre os republicanos, lidera a pesquisa o prefeito de Nova York, Ralph Giuliani, com 26%; seguido pelo senador John McCain, com 25%, e pelo governador de Massachusetts, Mitt Romney, com 10%. Obama, que nasceu em 1961 em Honolulu (Havaí) e cujo pai é um economista queniano que estudou em Harvard, tem cada vez maior presença nos meios de comunicação americanos.