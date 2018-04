Hillary Clinton reitera apoio contra tráfico no México A secretária de Estado dos EUA, Hillary Rodham Clinton, reiterou seu apoio aos esforços do México para colocar um fim à violência provocada pelas drogas, ao afirmar que é de interesse do governo norte-americano combater os cartéis de narcotráfico que começaram a se comportar como grupos insurgentes e terroristas. Em discurso no auditório do Commonwealth Club, um organismo não partidário, em São Francisco, Hillary disse ontem à noite que ficou surpresa por ter recebido críticas pelos comentários que formulou no mês passado, quando comparou o México com a Colômbia durante sua batalha contra os cartéis de cocaína.