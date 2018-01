Hillary Clinton vence primárias do Partido Democrata em NY A senadora Hillary Clinton, mulher do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, venceu, por arrasadora maioria, as primárias do Partido Democrata em Nova York para as eleições legislativas de novembro. Hillary Clinton obteve 83,2% dos votos, contra 16,8% de seu adversário, Jonathan Tussine. Eliot Spitzer, atual procurador-geral de Nova York, derrotou o executivo Thomas R. Souzzi, do condado de Nassau, nas primárias para escolher o candidato democrata ao governo do Estado. Ele recebeu mais de 81% dos votos. A eleição primária é uma disputa eleitoral realizada para escolher o candidato de um partido político a determinado cargo público. As primárias podem ser realizadas em todos os níveis de governo, inclusive em disputas locais para prefeito, disputas distritais para candidatos a Câmara dos Deputados, eleições estaduais para governador ou senador e presidente dos Estados Unidos. As eleições primárias estaduais, quando ocorrem no início da temporada política, podem eventualmente interromper o avanço de um candidato à presidência e gerar uma onda de apoio a um candidato menos conhecido. Note-se que as eleições primárias são uma alternativa ao sistema de seleção de candidatos por ?prévias?.