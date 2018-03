Hillary Clinton visita Mandela na África do Sul

Mandela, que está com a saúde debilitada, recebeu apenas alguns visitantes fora a sua família nos últimos anos. Ele se encontrou com o marido de Hillary, o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, no mês passado, por ocasião do 94o aniversário do líder anti-apartheid e prêmio Nobel da paz.

O único mandato de Mandela como presidente, de 1994 a 1999, ocorreu durante o governo de Clinton, e ambos encontravam-se frequentemente durante este período.

Em 1995, Mandela mostrou a Hillary e a filha Chelsea sua pequena cela na prisão em Robben Island, onde ele passou a maior parte de seus 27 anos na cadeia por tentar derrubar o regime do apartheid da minoria branca.

A última grande aparição pública de Mandela foi na final da Copa do Mundo de 2010 em Johanesburgo. Desde então, ele passa a maior parte do tempo em sua casa em Johanesburgo e na cidade de Qunu, ao leste do Cabo, perto de onde ele nasceu.