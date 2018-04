Hillary condena possível teste de míssil da Coreia do Norte

A Secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, disse nesta terça-feira, 17, que trabalhará duro para adiantar os esforços do desmantelamento nuclear da Coreia do Norte e afirmou que o possível teste de mísseis a ser realizado pelo governo de Pyongyang não contribui para o avanço das relações entre os dois países. As declarações foram dadas numa entrevista coletiva na capital japonesa, que ela concedeu juntamente com o ministro de Relações Exteriores do Japão, Hirofumi Nakasone. A secretária de Estado renovou a oferta dos EUA para normalizar as relações e estabelecer um tratado de paz com a Coreia do Norte se o país "eliminar completamente e comprovadamente" seu programa nuclear. Na segunda-feira, o governo norte-coreano alimentou a especulação de que se prepara para testar um míssil de longo alcance, sinalizando que lançará um foguete como parte de seu programa espacial. Pyongyang já testou mísseis sob o pretexto de lançar um satélite. Segundo analistas, as últimas declarações indicam que a Coreia do Norte está prestes a realizar outro teste. Hillary sugeriu que a Coreia do Norte terá que dar o primeiro passo para melhorar sua relação com os Estados Unidos ao encerrar seus programas nucleares. "O possível lançamento de míssil a que a Coreia do Norte está se referindo não ajudaria em nada". Hillary repetiu uma oferta de acordo de paz e de normalização dos laços e da assistência internacional se a Coreia do Norte eliminar seu programa de armas nucleares, tópico principal de uma negociação que vem sendo executada por um grupo de seis países que inclui as duas Coreias, os EUA, a Rússia, a China e o Japão. Ela fez a oferta pela primeira vez na última sexta-feira, em um discurso, mas não houve resposta por parte de Pyongyang. "Se a Coreia do Norte cumprir os compromissos que já assumiu e de forma verificável e completa eliminar seu programa nuclear, então haverá uma resposta recíproca, certamente por parte dos Estados Unidos", afirmou Hillary. "Mas a decisão sobre se a Coreia do Norte cooperará nas negociações entre os seis países, encerrar a linguagem e as ações provocativas, cabe a eles. E nós estamos observando bem de perto". As conversas entre os seis países estão paradas há meses por causa da recusa da Coreia do Norte em permitir um sistema de inspeção e desmontagem de seu programa nuclear. A secretária de Estado iniciou suas atividades oficiais no Japão, a primeira viagem desde que tomou posse de seu cargo, em janeiro, com uma visita ao templo xintoísta Meiji Jingu, em Tóquio. A ex-primeira-dama, que na segunda-feira ao Japão, está na Ásia para realizar uma viagem que a levará também a Indonésia, Coreia do Sul e China. Hillary começou suas atividades oficiais com uma visita a um dos templos mais emblemáticos da capital japonesa, situado no interior do parque Yoyogi. O local, construído em homenagem ao imperador Meiji e à imperatriz Shoken, foi visitado em 2002 pelo ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush. Barack Obama O primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, e o presidente dos EUA, Barack Obama, vão se encontrar no próximo dia 24, informou a agência de notícias Kyodo, citando uma fonte do governo japonês. O encontro teria sido acertado por Nakasone e Hillary. A secretária iniciou uma visita pela Ásia, em sua primeira viagem ao exterior desde que foi indicada ao gabinete de Obama. Com Nakasone, Hillary discutiu questões ambientais, tecnologia, economia e as negociações sobre desarmamento nuclear. Indonésia Hillary começa na quarta uma visita oficial à Indonésia, com a segurança regional, a crise econômica, o comércio bilateral e o Oriente Médio na agenda política. Durante sua estada na capital indonésia, Hillary deve se reunir com o presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, e com o ministro de Assuntos Exteriores, Hassan Wirajuda. Além disso, visitará a sede central da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), com sede em Jacarta, e se reunirá com o secretário-geral desta organização regional, o tailandês Surin Pitsuwan. Hassan Wirajuda disse esta semana que em seu encontro com Hillary se falará sobre Oriente Médio, programa nuclear do Irã, guerra no Afeganistão e processo de integração realizada pela Asean, entre outros assuntos. A Indonésia pretende utilizar esta visita para fortalecer seu papel no contexto internacional, aproveitando seu perfil muçulmano moderado e democrático, e seus vínculos afetivos com o presidente americano, Barack Obama, que viveu em Jacarta em sua infância. Neste sentido, a Indonésia considera que pode fazer valer sua capacidade de mediação com o mundo árabe e com os países asiáticos, já que além de com Ocidente, mantém relações diplomáticas, entre outros, com Coreia do Norte e Irã, dois países a quem os EUA acusam de estar desenvolvendo programas nucleares com fins militares. No âmbito econômico, a visita servirá para abordar possíveis medidas contra a crise economia mundial e analisar o comércio bilateral, já que os EUA são o segundo maior importador de produtos indonésios e conta com uma forte presença empresarial no país. Além disso, Hillary e seus interlocutores estudarão estreitar a cooperação em matéria de segurança, onde ambos os países já colaboraram contra o terrorismo islâmico.