Hillary condena violência e 'dura repressão' na Síria

WASHINGTON - A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, criticou o governo da Síria pelo que chamou de dura repressão contra os protestos pacíficos e tortura de manifestantes detidos arbitrariamente. A diplomata ainda disse que o país precisa iniciar os progressos para atender às demandas da população com "reformas substanciais".

A secretária mostrou-se preocupada particularmente com a cidade de Homs, que nos últimos dias tem sido palco de confrontos violentos entre as forças de segurança e os manifestantes. Durante o final de semana e a terça-feira, a polícia disparou contra os opositores do presidente Bashar al-Assad ainda de madrugada, matando dezenas de pessoas.

Ante a situação reportada na Líbia, Hillary exortou o governo sírio a cessar imediatamente as prisões arbitrárias e a tortura de prisioneiros. Ela ainda disse que os dois lados devem abandonar a violência e que isso deveria ser acompanhado por um processo que daria mais voz ao povo sírio para governar o país. O comentário é uma sugestão de que o governo de Assad falhou na tarefa.

Reformas

Em meio aos protestos populares, o presidente sírio anunciou medidas para acalmar as tensões - o que não tem ocorrido, contudo. Nesta semana o governo cancelou o estado de emergência que estava em vigor desde 1963 no país. A lei anterior dava às autoridades poder absoluto para deter e vigiar a população.

Assad, que está no poder desde a morte do pai, em 2000, ainda concedeu cidadania à centenas de curdos, importante minoria no país. Ele reformou o gabinete demitindo ministros e constituindo uma nova lista. O regime também colocou em liberdade prisioneiros - muitos dos quais manifestantes presos nos protestos.