Hillary culpa Irã por seus próprios problemas econômicos

Os comentários da chanceler norte-americana foram feitos em Washington depois de violentos protestos ocorridos no Irã por causa da brusca e acentuada depreciação da moeda local.

Hillary observou ainda que as sanções econômicas ao Irã podem ser levantadas rapidamente caso o governo do país atenda as exigências das potências ocidentais em relação ao programa nuclear.

Segundo ela, levar Teerã a negociar seriamente seu programa de enriquecimento de urânio é um dos objetivos da política externa dos Estados Unidos. As informações são da Associated Press.