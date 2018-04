Hillary defende papel dos superdelegados Após perder três primárias seguidas, a pré-candidata democrata Hillary Clinton rejeitou a idéia de que os superdelegados do partido deveriam ser obrigados a votar de acordo com o resultado da votação popular em seus estados - tese defendida por seu rival, Barack Obama. "Os superdelegados são parte do processo e devem ter opinião independente", disse Hillary.