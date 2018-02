Hillary deve oficializar campanha presidencial hoje dando destaque a economia A campanha presidencial de Hillary Clinton nos Estados Unidos deve se concentrar no tema da segurança econômica enquanto vai descrever a candidata como uma lutadora capaz de obter resultados. Hillary lança sua candidatura oficialmente neste domingo e as informações foram antecipadas por dois assessores que falaram à Associated Press sob condição de anonimato.