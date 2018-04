Hillary deve vencer Obama em Ohio e na Pensilvânia, diz pesquisa Hillary Clinton, a pré-candidata à vaga do Partido Democrata para as eleições presidenciais dos EUA, possui uma vantagem de dois dígitos sobre seu adversário, Barack Obama, em Ohio e na Pensilvânia, ambos Estados cruciais nas prévias, afirmou uma pesquisa da Universidade Quinnipiac divulgada na quinta-feira. Hillary, senadora pelo Estado de Nova York, perdeu as últimas oito prévias para Obama, senador pelo Estado do Illionis, mas agora lidera a corrida nas prévias de Ohio com 56 por cento das intenções de voto, contra 34 por cento para o concorrente, disse a pesquisa. Entre os democratas de Ohio, 56 por cento das mulheres dão apoio a Hillary (30 por cento para Obama), enquanto 52 por cento dos homens pretendem votar nela (contra 42 por cento para o senador), segundo a enquete. Entre os democratas brancos, Hillary lidera com 64 por cento contra 28, enquanto entre os negros, a vantagem é de Obama, com 64 por cento contra 17, disse a pesquisa. "Ohio representa o melhor universo demográfico possível para Hillary", afirmou Peter Brown, membro do Instituto de Pesquisa da Universidade Quinnipiac, em um comunicado. "O Estado possui uma fatia significativa de representantes da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, uma participação menor de democratas com formação superior e afro-americanos do que nos outros Estados em que Obama venceu." Ohio, Rhode Island, Texas e Vermont realizam prévias no dia 4 de março. Os eleitores da Pensilvânia vão às urnas no dia 22 de abril para votar no processo de escolha do candidato democrata à disputa presidencial. Segundo a pesquisa, entre os democratas que devem votar nas prévias da Pensilvânia, Hillary está à frente de Obama com 52 por cento das intenções de voto contra 36 por cento. Na disputa nacional com o republicano John McCain, que lidera as prévias do Partido Republicano, 43 por cento dos eleitores de Ohio votariam em Hillary e 40 por cento, em Obama. Desses, 44 por cento disseram preferir McCain. Na Pensilvânia, Hillary aparece à frente de McCain, 46 por cento contra 40. Já Obama ganharia nesse Estado com uma vantagem menor, de 42 contra 41, revelou a pesquisa. A enquete da Universidade Quinnipiac foi realizada entre os dias 6 e 12 de fevereiro, após as prévias da "superterça", que confirmaram a liderança de McCain, fazendo dele o provável candidato dos republicanos nas eleições gerais. A pesquisa em Ohio entrevistou 1.748 eleitores e possui uma margem de erro de 2,3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Dos entrevistados, 564 eram democratas e os resultados referentes a esse universo possuem uma margem de erro de 4,1 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Na Pensilvânia, 1.419 eleitores foram entrevistados e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Desses, 577 eram democratas e, quanto aos resultados referentes a essa fatia do eleitorado, a margem de erro é de 4,1 pontos percentuais, também para cima ou para baixo.