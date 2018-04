Hillary discute com Seul lançamento de míssil norte-coreano

O chanceler sul-coreano, Yu Myung-hwan, falou por telefone com a chefe da diplomacia americana, Hillary Clinton, sobre o possível lançamento de um míssil pela Coreia do Norte, informou nesta sexta-feira, 27, a agência de notícias local Yonhap. Segundo um porta-voz da Chancelaria sul-coreana, os chefes da diplomacia de ambos os países mantiveram nesta quinta-feira uma conversa em que concordaram que esses movimentos não ajudarão a avançar na reunião sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. A conversa telefônica acontece depois que Hillary visitou Seul na semana passada, como parte de uma viagem pela Ásia que a levou também a Japão, China e Indonésia. Nessa terça-feira, a Coreia do Norte anunciou que prepara o lançamento de um satélite de comunicação, que segundo especialistas sul-coreanos seria na realidade um míssil de longo alcance "Taepodong-2". Na conversa, Hillary informou o chanceler sul-coreano sobre o plano de viagem a Seul do representante especial dos Estados Unidos para Coreia do Norte, Stephen Bosworth, que deve visitar Tóquio, Pequim e Moscou para tratar com seus respectivos governos o futuro do diálogo nuclear.