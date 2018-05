Hillary discute livre comércio na Coreia do Sul A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, aproveitou uma breve passagem pela Coreia do Sul para discutir a ratificação de um acordo de livre comércio e a possibilidade de retomar negociações de desarmamento nuclear com a vizinha Coreia do Norte. Hillary se reuniu hoje com o chanceler sul-coreano, Kim Sung-hwan, antes de se encontrar, amanhã, com o presidente do país, Lee Myung-bak.