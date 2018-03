Hillary diz que seu marido está comprometido com ajudar Obama Hillary Clinton rebateu na quarta-feira os boatos de que seu marido, ex-presidente Bill Clinton, não parece compartilhar do entusiasmo dela sobre fazer campanha para o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama. "Ele disse que fará tudo o que puder e tudo o que lhe pedirem para fazer", afirmou Hillary, um dia depois do porta-voz de seu marido ter divulgado um comunicado de uma frase em apoio a Obama, que enfrentará o republicano John McCain nas eleições de novembro. O ex-presidente, que elogiou de forma pouco enfática o programa de Obama para o setor energético, ainda não disse em público que daria apoio ao candidato, o qual derrotou por poucos votos a mulher de Clinton nas prévias do Partido Democrata em meio a uma campanha várias vezes dura. Um assessor da liderança democrata afirmou que o ex-presidente, eleito duas vezes para esse cargo, parece ter mais dificuldade do que a mulher dele em superar a derrota nas prévias. "Mas ele nos ajudará", disse o assessor. "Ela já está pensando no futuro." Hillary, que reconheceu a derrota nas prévias e deu apoio a Obama no dia 7 de junho, realizará o primeiro evento de campanha ao lado do candidato na sexta-feira, na cidade de Unity (New Hampshire). "É compreensível que o ex-presidente não queira roubar a atenção no que, segundo acredito, será um grande evento de unidade do partido," afirmou Obama a repórteres em Chicago, quando questionado sobre a frieza de Clinton. "Caso vocês queiram saber se eu desejo que Bill Clinton faça campanha para nós antes das eleições de novembro, a resposta é sim, claro", afirmou o democrata. Clinton reuniu-se reservadamente, na quarta-feira, com democratas na Câmara dos Representantes (deputados) dos EUA, um dia depois de regressar ao Congresso e ser recebida por colegas democratas do Senado em um almoço realizado a portas fechadas. Em ambos os eventos, a senadora pelo Estado de Nova York buscou declarar apoio a Obama e colocar fim a qualquer desavença que possa ter sobrado da batalha travada pelos dois durante as prévias. Ao lado de líderes da Câmara dos Representantes depois do encontro de quarta-feira, Hillary afirmou: "Estou 100 por cento comprometida com fazer tudo o que puder para garantir que o senador Obama se transforme no próximo presidente dos EUA". Questionada sobre a impressão de que o marido dela não parecia tão entusiasmado assim, Hillary disse inicialmente que Clinton encontrava-se em Londres a fim de participar das celebrações pelos 90 anos do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Depois, começou a falar da eleição presidencial norte-americana e afirmou, a respeito do marido: "Haverá muito trabalho a ser feito por todos nós que somos democratas, o que inclui ele".