Hillary e Obama juntos em Unity A campanha do senador Barack Obama anunciou ontem mais detalhes do primeiro encontro entre ele e Hillary Clinton, ex-rival nas primárias do partido, marcado para sexta-feira. O local escolhido para o comício foi a pequena cidade de Unity, no Estado de New Hampshire. Além do nome sugestivo, Unity foi escolhida porque os dois terminaram empatados a votação primária na cidade, com 107 votos. Assessores de Hillary afirmaram que ela deve fazer um discurso muito parecido com o realizado durante a suspensão de sua candidatura, há duas semanas. A novidade será a ausência do ex-presidente Bill Clinton.