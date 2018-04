Hillary e Obama se acusam por causa de citação em discurso Os pré-candidatos democratas à Presidência dos EUA Barack Obama e Hillary Clinton trocaram acusações na segunda-feira pelo fato de Obama ter usado uma frase de um amigo num discurso, sem dar crédito. Na terça-feira, ambos travam uma importante disputa em Wisconsin. Howard Wolfson, assessor de Hillary, disse que o fato de Obama ter usado uma frase do governador de Massachusetts, Deval Patrick, coloca em dúvida a habilidade retórica do candidato, tão elogiada nos últimos meses. "O senador Obama está concorrendo sobre a força da sua retórica e a força das suas promessas, e, como vimos nos últimos dois dias, ele está quebrando suas promessas e sua retórica não é própria", afirmou Wolfson. Obama admitiu que deveria ter dado crédito a Patrick, que é seu amigo, mas minimizou a importância da polêmica. Na terça-feira, os dois pré-candidatos se enfrentam nas primárias de Wisconsin e Havaí, que juntos levam 94 delegados à convenção democrata que escolherá o candidato do partido à Presidência. As pesquisas mostram uma disputa acirrada em Wisconsin e um amplo favoritismo de Obama no Havaí, seu Estado natal. O senador vem de oito vitórias consecutivas nos últimos dias. A polêmica em torno do discurso começou no sábado, num jantar em que Obama reagia à acusação de Hillary de que ele tem muito discurso e pouco conteúdo. "Não me digam que as palavras não importam", disse Obama na ocasião. "'Eu tenho um sonho' -- isso são só palavras? 'Consideramos essas verdades auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais' -- isso são só palavras", afirmou Obama durante aquele jantar eleitoral em Milwaukee. PALANQUE POLÊMICO Em sua campanha de 2006 para o governo de Massachusetts, Patrick havia usado de forma semelhante essas frases importantes da história norte-americana. Falando a jornalistas na segunda-feira em Ohio, Obama disse que Patrick havia lhe sugerido que usasse as frases, e que eles costumam trocar idéias. "Eu estava no palanque. Ele havia sugerido que usássemos essas frases, e eu achei que eram boas frases", disse o candidato, admitindo que deveria ter creditado Patrick como o autor. "Tenho certeza de que deveria --não fiz desta vez. Realmente não acho que seja tão grande coisa", acrescentou, afirmando que os eleitores de Ohio e Wisconsin não vão ligar para essa polêmica. A campanha de Obama divulgou uma lista de frases de Hillary que usavam alguns bordões de Obama, e o próprio candidato citou algumas a jornalistas. Fazendo campanha em Ohio, um Estado importante que vota no dia 4, ambos os pré-candidatos salientaram projetos econômicos. Em De Pere, Wisconsin, Hillary disse estar oferecendo detalhes específicos para problemas como os dramas econômicos da classe média, enquanto Obama estaria fazendo apenas "discursos". "Quero que vocês saibam o que eu farei como presidente de vocês. Então, como vocês podem dizer, eu dou idéias muito específicas sobre o que eu quero. Respondo às suas perguntas o mais especificamente possível. Porque acho que há uma grande diferença entre discursos e soluções", disse Hillary. Obama visitou uma metalúrgica em Niles, Ohio, e fez um comício em Youngstown. Prometeu lutar por acordos comerciais justos, que mantenham empregos em Estados como Ohio, mas admitiu que será impossível salvar todos os postos de trabalho. No campo republicano, o favorito John McCain recebeu um apoio importante, do ex-presidente George H. Bush, pai do atual ocupante da Casa Branca. Bush-pai salientou as credenciais conservadoras de McCain, que enfrenta dificuldades junto a essa fatia do eleitorado. (Reportagem adicional de Caren Bohan e Jason Szep)