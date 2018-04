Hillary elogia sanções da ONU contra Coreia do Norte

As novas sanções têm como objetivo impedir o progresso do programa nuclear norte-coreano. Uma resolução da ONU aprovada ontem, por exemplo, autoriza a realização de buscas em navios da Coreia do Norte suspeitos de transportar mísseis balísticos e material nuclear.

Hillary disse que a ação representa uma resposta unificada às provocações da Coreia do Norte, que realizou um teste nuclear há mais de um mês. Segundo ela, os Estados Unidos trabalharão com outros países para que as sanções sejam aplicadas energicamente. O objetivo, disse, é enviar uma mensagem clara contra a proliferação de armas nucleares pela Coreia do Norte.

O país respondeu à decisão da ONU com mais provocações. A Coreia do Norte informou hoje que irá incrementar seu programa nuclear através do enriquecimento de urânio. Ameaçou também declarar guerra a qualquer país que interceptar seus navios em alto-mar.