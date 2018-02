Hillary empresta US$6,4 milhões à própria campanha, diz fonte A pré-candidata do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton emprestou à sua própria campanha 6,4 milhões de dólares no mês passado, disse uma fonte da campanha na quarta-feira. O empréstimo pessoal, o segundo feito por ela à sua própria campanha, acontece em um momento em que Hillary se esforça para se manter na disputada corrida democrata pela candidatura presidencial contra seu rival, Barack Obama, que a derrotou nas eleições primárias da Carolina do Norte na terça-feira. Hillary obteve uma vitória apertada no mesmo dia no Estado de Indiana.