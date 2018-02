Hillary espalha 'mentiras' sobre o Irã, diz Khamenei O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, atacou hoje a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton dizendo que ela espalhou "mentiras" contra a República Islâmica durante sua viagem pelo Golfo Pérsico. "Aqueles que transformaram o Golfo Pérsico num depósito de armas com o objetivo de explorar os países regionais por dinheiro enviaram agora seu representante para visitar o Golfo Pérsico e espalhar mentiras sobre o Irã", disse Khamenei, referindo-se a Hillary durante uma reunião com visitantes da cidade de Tabriz, noroeste do país.