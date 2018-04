Hillary faz história e Obama faz barulho no Texas Hillary Clinton gosta de lembrar aos texanos que esteve no local pela primeira vez para pedir seu voto em 1972, como uma jovem assistente de campanha democrata. "Ela tem história no Texas", diz Doug Hattaway, conselheiro dos Clinton que trabalhou na campanha presidencial de Al Gore em 2000. Mas seu rival, Barack Obama, tem uma história mais recente a seu favor: dez vitória consecutivas em primárias estaduais, que o transformaram de azarão em favorito pela indicação democrata para concorrer à Casa Branca na eleição de Novembro. Com os 228 delegados para a convenção democrática em disputa no dia 4 de março, o Texas é crucial para as esperanças de Hillary de permanecer na corrida presidencial americana. Se Obama obtiver uma vitória no Texas, assim como em Ohio, que vota no mesmo dia, sua escalada pode se tornar incontornável. Hillary tentou desdenhar a idéia de que o dia 4 de março é o tudo ou nada para ela, ressaltando neste sábado que há muitos estados adiante e que seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, não conquistou a indicação democrata senão em junho de 1992. Hattaway declarou que ela joga para ganhar. "Ainda estamos virtualmente empatados na contagem de delegados e é improvável que haja uma grande virada depois de Ohio e Texas", disse ele à Reuters. Sendo improvável que qualquer dos candidatos garanta os 2.025 delegados necessários para vencer a indicação antes mesmo da convenção, um resultado apertado no Texas e em Ohio, ou uma vitória para Hillary, deixaria tudo em aberto. Mas se ela perder feio, a pressão para que abandone a disputa aumentaria. O histórico de Hillary no Texas remonta a 1972, quando ele trabalhou na campanha presidencial do democrata George McGovern cadastrando votantes. Sua equipe também aponta a popularidade do ex-presidente Clinton entre os hispânicos, um quarto do eleitorado texano. O diretor estadual de Obama no Texas, Adrian Saenz, disse que a campanha entendeu que o objetivo é ambicioso por causa da história e da popularidade dos Clinton. Ele disse que Obama, senador de Illinois que seria o primeiro presidente negro dos EUA se eleito, utilizou seus recursos por todo o estado para contrabalançar a força dos Clinton, especialmente entre os hispânicos. "A percepção é de que a senadora Hillary é realmente forte no sul do Texas e que aqui é terra dos Clinton", disse ele. "Ela esteve aqui esta semana e atraiu uma multidão. Estivemos aqui alguns dias depois e atraímos uma multidão de quase o dobro." Saenz diz que a campanha de Obama conta com cerca de 125 mil voluntários por todo o estado e que algumas centenas de voluntários se juntaram àqueles vindos de outros estados. Hillary, senadora por Nova York que seria a primeira mulher na presidência se eleita, lançou dois novos anúncios neste sábado para serem divulgados em todo o estado. Um se concentra em sua mensagem de que Obama é só conversa e nenhuma ação: "No Texas, é melhor fazer do que falar." Ainda no sábado, Hillary disse que é fato conhecido que Obama angariou mais dinheiro que ela em janeiro, o que se refletiu nos resultados --aparentemente reconhecendo relatos de que não gastou dinheiro suficiente em propagandas em estados como o Wisconsin. "Como creio que todos sabem, temos lutado duro, mas não temos conseguido lutar em todos os lugares. Agora temos os recursos para fazer exatamente isso", disse Hillary aos repórteres em Ohio. Ela declarou que sua campanha está arrecadando 1 milhão de dólares por dia pela internet e que fará eventos de arrecadação em Boston e Washington nos próximos dias antes de voltar a Ohio e Texas em campanhas.