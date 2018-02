Hillary inicia campanha presidencial em Iowa

MONTICELLO, EUA - Hillary Clinton deu início nesta terça-feira, 14, em Iowa, à campanha por sua nomeação como candidata do Partido Democrata para disputar a Casa Branca. Nesse Estado, no centro dos EUA, ela sofreu uma dura derrota, há sete anos, para o então jovem senador Barack Obama. Em Le Claire e Monticello, ela conversou com estudantes e líderes de pequenos comitês democratas na região.

Estado agrícola de 3 milhões de habitantes, Iowa ocupa um lugar especial na geografia e história política dos EUA. Há décadas, ele é palco das primeiras consultas aos eleitores durante as primárias dos dois grandes partidos. O resultado não é decisivo em termos aritméticos, mas marca o tom que seguirá a campanha.

A estratégia demonstrada por Hillary foi a de escutar a população e passar mais tempo em campo, tentando afastar a imagem de talentosa para o jogo político em Washington, mas longe das diferentes realidades do país.

Em Iowa, a pré-candidata percorreu as estradas em uma van, supervisionada por uma pequena equipe de assessores. Hillary foi o primeiro e único nome até agora a ser confirmado para a disputa do Partido Democrata. / AFP