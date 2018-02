Hillary lidera em Porto Rico; Obama segue à frente nos EUA A corrida presidencial dos Estados Unidos se transfere no domingo para Porto Rico, onde Hillary Clinton é a favorita. No cômputo geral, porém, o senador Barack Obama continua à frente na disputa pela indicação democrata. Obama está a 51 delegados da maioria absoluta na convenção partidária de agosto (2.026), segundo especialistas. Mesmo uma vitória esmagadora de Hillary em Porto Rico não bastaria para reverter a vantagem dele. Em seguida, restarão apenas os Estados de Montana e Dakota do Sul, na terça-feira. "Porto Rico não terá absolutamente nenhuma influência na indicação. A esta hora na semana que vem a disputa estará decidida, e Obama ganhou", disse à Reuters Larry Sabato, diretor do Centro para a Política da Universidade da Virgínia. Na opinião dele, a disputa tampouco tem como ser alterada pela reunião de sábado do comitê de regras do Partido Democrata, que vai decidir o destino dos delegados da Flórida e de Michigan, cujas primárias foram anuladas por terem se antecipado ao prazo mínimo. Mas para Sabato o resultado de Porto Rico pode demonstrar a fragilidade de Obama junto ao eleitorado latino na eleição de novembro. (Reporte de Adriana Garcia)