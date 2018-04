Hillary muda equipe para tentar conter 'onda' Obama A pré-candidata democrata à Presidência dos EUA Hillary Clinton substituiu no domingo a cúpula da sua campanha, na tentativa de conter o avanço de Barack Obama, que comemorou mais uma vitória, no "caucus" do Maine. Hillary substituiu a coordenadora de campanha depois de sofrer derrotas em vários Estados no sábado, mas assessores negaram que haja crise na campanha da senadora pela indicação do partido às eleições de 4 de novembro. Obama havia conseguido vitórias por ampla margem no sábado nos Estados de Louisiana, Nebraska e Washington. Com a vitória de domingo no Maine, ele chega embalado às chamadas "primárias do Potomac", na terça-feira, em Maryland, Virgínia e no Distrito de Columbia (onde fica a capital, Washington). Essas três unidades federais vizinhas são banhadas pelo rio Potomac. John McCain, favorito para receber a indicação republicana, já que seu principal rival, Mitt Romney, desistiu na semana passada, perdeu dois dos três Estados para Mike Huckabee em disputa no sábado. No domingo, porém, recebeu um voto de confiança do presidente George W. Bush. Em nota, Hillary disse que Maggie Williams, sua assessora nos tempos de primeira-dama, substituiu Patti Solis Doyle como coordenadora da campanha. Solis Doyle agora apenas dará assessoria à candidata. Hillary não explicou as razões da mudança, e um porta-voz dela disse que a decisão não acarreta alterações na estratégia geral da campanha. Mas Larry Sabato, professor de Ciência Política na Universidade da Virgínia, disse que a reformulação "não pode ser um bom sinal", ainda mais em conjunto com a notícia, surgida na semana passada, de que Hillary emprestou 5 milhões de dólares da sua fortuna pessoal para ajudar na campanha. "Isso indica que eles entendem que as coisas não foram tão bem quanto eles esperavam, porque, se tivessem ido, a campanha teria sido concluída em 5 de fevereiro [quando quase metade dos Estados fizeram suas prévias]", afirmou Sabato. Mas Sabato ressalvou que nem tudo está perdido para Hillary, que pode selar sua candidatura caso tenha bom desempenho em Ohio, Texas e Pensilvânia. Hillary e Obama estão praticamente empatados em termos de delegados comprometidos até agora, mas bem aquém dos 2.025 necessários para assegurar a indicação democrata. Entre os republicanos, McCain praticamente garantiu a indicação na quinta-feira, com a desistência de Romney. Mas muitos conservadores não gostam de McCain devido a suas posições históricas a respeito de reduções de impostos, imigração, pesquisas com células-tronco e reforma do financiamento eleitoral. (Reportagem adicional de David Wiessler, Jeremy Pelofsky and Jeff Mason)