Hillary nega pacto Bush-Sharon A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, negou ontem que os EUA tenham assumido algum compromisso com o governo israelense que permita a expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia. A declaração é uma resposta ao governo israelense que declarou nesta semana ter estabelecido um acordo com a administração do ex-presidente americano, George W. Bush, que permitiria a expansão dos assentamentos. O desmentido de Hillary reforça a disposição dos americanos de pressionar Israel a manter o compromisso com o "Mapa da Estrada", estabelecido em 2003, que determina o congelamento dos atuais assentamentos, proibindo até mesmo as construções que acompanhariam o "crescimento natural" das famílias israelenses que vivem nos territórios palestinos ocupados. "Não há registro de nenhum acordo oral ou informal. E se tivesse ocorrido, como alguns dizem, não expressaria a posição oficial do governo americano", disse Hillary.