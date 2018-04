Hillary pede ajuda na aplicação de sanções A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, disse ontem em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, que as sanções prejudicaram os esforços do Irã para desenvolver armas atômicas e acusou o país de tentar fomentar um novo conflito no Oriente Médio para distrair a atenção de suas ambições nucleares. Na primeira parada em sua visita por três nações do Golfo Pérsico, Hillary disse que o mundo árabe, em particular, deve agir para reforçar as sanções contra o Irã e rejeitar as tentativas de elevar as tensões no Oriente Médio.