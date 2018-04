Hillary pede fim imediato da violência no Afeganistão A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, afirmou neste domingo que os mortíferos protestos no Afeganistão pela queima de exemplares do Alcorão por soldados dos EUA "precisam parar". "Nós lamentamos profundamente o incidente que levou a esse protesto, mas também acreditamos que a violência precisa parar e que o trabalho duro de reconstruir um Afeganistão mais pacífico e seguro deve continuar", afirmou ela durante visita a Rabat, capital do Marrocos.