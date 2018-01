Hillary pode vencer e ser uma grande presidente, diz Clinton O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton declarou em entrevista publicada no domingo, 25, na Colômbia que sua esposa Hillary, senadora e pré-candidata democrata à Casa Branca, pode vencer as eleições de 2008 e ser uma grande presidente. "Estou muito contente de poder apoiar Hillary. Acho que pode vencer e não tenho dúvida alguma que caso vença será uma grande presidente", declarou Clinton à revista Cambio. O ex-presidente, que governou entre 1993 e 2001, também falou da Guerra do Iraque e disse que as células terroristas devem ser eliminadas, enquanto os líderes da Al-Qaeda devem ser detidos e a proliferação de armas perigosas e de materiais biológicos, químicos e nucleares deve ser impedida. "No entanto, também temos que construir uma sociedade com mais amigos e menos inimigos. Vivemos em um mundo interdependente no qual não podemos matar, encarcerar ou ocupar os territórios de todos os nossos adversários. E como vimos repetidamente, é muito mais barato fazer amigos que fazer inimigos", declarou. Porém, ele afirmou que "isto não quer dizer que o mundo possa se permitir uma atitude ingênua e renunciar à segurança. Apenas quer dizer que a segurança não será suficiente e é muito mais barato construir um mundo com mais parceiros e menos inimigos".