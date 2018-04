Hillary pressiona Tunísia por reformas democráticas

Este é mais uma ação de Washington para pressionar por reformas democráticas na Tunísia, depois da deposição do presidente Zine El Abidine Ben Ali, que governou o país com mão de ferro por 23 anos. Na quinta-feira, os Estados Unidos afirmaram que esperam que a Tunísia tenha eleições críveis no final deste ano.

Ghannouchi enfrentou hoje mobilização do principal sindicato do país contra ele, pedindo para que se demitisse. Milhares de pessoas fizeram manifestações em várias enquanto centenas marcharam na na capital Túnis a partir da região mais pobre, onde a revolta começou no mês passado. As informações são da Dow Jones.