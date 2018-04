Hillary: Préval deu 'liberdade de ação' aos EUA no Haiti

"O decreto daria ao governo um poder enorme que, na prática, eles delegariam." Hillary ressaltou que os EUA estão no país arrasado na terça-feira pelo terremoto de 7 graus na Escala Richter "a convite do governo haitiano". A secretária de Estado afirmou que os norte-americanos estão trabalhando em conjunto com os 7 mil soldados da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). "Estamos trabalhando para apoiá-los e não para suplantá-los."

Segundo Denis McDonough, vice-assessor de segurança nacional do presidente Barack Obama, estava em fase final um comunicado detalhando o acordo. Mas McDonough disse que tudo será feito em coordenação com a ONU e o governo haitiano. E ele voltou a elogiar o trabalho dos militares brasileiros na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.