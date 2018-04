Hillary privilegia temas econômicos e climáticos EUA e China deixaram de lado suas diferenças em relação aos direitos humanos e declararam ontem que vão trabalhar em conjunto para combater a crise econômica mundial e buscar soluções para o aquecimento global, no primeiro dia de visita a Pequim da secretária de Estado americana, Hillary Clinton. "No momento em que começamos a nova administração do presidente (Barack) Obama, queremos aprofundar e ampliar nosso relacionamento", afirmou a secretária em encontro com o ministro das Relações Exteriores, Yang Jiechi.