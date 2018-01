Hillary rejeita participar de debate com Sanders na Califórnia

WASHINGTON - Muito perto de conquistar a indicação democrata na disputa pela Casa Branca, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton descartou, na segunda-feira, participar de um último debate nas prévias do partido com seu oponente, Bernie Sanders, proposto pela emissora Fox News.

"Rejeitamos o convite da Fox News para participar de um debate na Califórnia", anunciou a diretora de Comunicação de Hillary, Jennifer Palmieri, em um comunicado.

"Achamos que é melhor dedicar o tempo de Hillary Clinton a fazer campanha e a se encontrar diretamente com os eleitores na Califórnia para preparar a campanha da eleição geral" do dia 8 de novembro, explicou.

Sanders se disse "decepcionado, mas não surpreso" com a decisão de Hillary Clinton. "Pela democracia e pelo respeito aos eleitores da Califórnia, um debate animado seria indicado para que os eleitores pudessem determinar que ideias apoiam", declarou o senador por Vermont.

Apesar da significativa vantagem da ex-secretária de Estado em número de delegados, Bernie Sanders se recusa a desistir.

As próximas prévias democratas acontecem em 7 de junho nos Estados da Califórnia, Montana, Nova Jersey e no Novo México, além do caucus na Dakota do Norte. /AFP