Hillary suspende campanha e confirma apoio total a Obama Hillary Clinton confirmou neste sábado seu apoio a Barack Obama como candidato do Partido Democrata na corrida presidencial nos Estados Unidos. O apoio foi anunciado oficialmente no evento em que ela suspendeu a sua candidatura, menos de uma semana depois de o senador de Illinois assegurar um número de delegados suficiente para ser o indicado do partido. Em discurso no National Building Museum, que também marcou o início dos esforços para unir o Partido Democrata, depois de uma longa e difícil batalha que terminou na última terça-feira, Hillary declarou apoio total a Obama. "Hoje, uma vez que eu suspendo a minha campanha, eu dou os parabéns para ele (Obama)", disse a ex-primeira-dama dos EUA para cerca de 2 mil partidários. Ela estava acompanhada do ex-presidente Bill Clinton e da filha, Chelsea. "Eu o apóio, lanço meu apoio total para ele", disse Hillary, referindo-se a Obama. A declaração favorável a Obama veio depois de alguma desconfiança sobre a posição de Hillary. No seu discurso na terça-feira, depois das prévias em Dakota do Sul e em Montana, ela não reconheceu imediatamente sua derrota, o que levou alguns a afirmarem que Hillary seria uma má perdedora. Hillary e Obama realizam agora uma delicada negociação de bastidores. Ela disse estar aberta a concorrer como vice-presidente, mas insiste que não tenta obter essa vaga.