Hillary vai se encontrar com dalai-lama amanhã

Hillary vai se encontrar com o dalai-lama no Departamento de Estado amanhã, o mesmo dia em que o monge de 74 anos irá à Casa Branca para ver o presidente Barack Obama, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner.

"O dalai-lama foi laureado com o prêmio Nobel da Paz, é um líder religioso e cultural internacionalmente reverenciado e a secretária vai encontrá-lo nessa condição, assim como recentes secretários de Estado já fizeram", disse ele.

As informações são da Dow Jones.