Hillary vence disputa democrata no Novo México A senadora norte-americana Hillary Clinton venceu a disputa pela indicação do Partido Democrata à Presidência dos EUA no Estado do Novo México. Ela conseguiu uma pequena vantagem sobre o também senador Barack Obama, numa votação tão apertada que levou nove dias para ter sua apuração concluída. Segundo anúncio feito por autoridades eleitorais do Estado na quinta-feira, Hillary obteve 73.105 votos contra os 71.396 de Obama, uma margem de somente 1.709 votos. "Estou tão orgulhosa de ter recebido o apoio dos neo-mexicanos em todo o Estado", disse Hillary em comunicado, no qual ela afirma ter conseguido 14 dos 26 delegados em disputa no Estado. A votação no Novo México aconteceu durante a "Super-Terça", no último dia 5, quando quase a metade dos Estados norte-americanos escolheram seus candidatos democrata e republicano para as eleições presidenciais de novembro. Apesar de ser por pequena margem, a vitória foi uma boa notícia para Hillary, que acumula uma série de oito derrotas para Obama desde o dia 5 de fevereiro. (Por David Alexander)