Hillary conquista ampla vitória na Carolina do Sul

COLUMBIA - A ex-secretária de Estado Hillary Clinton obteve neste sábado, 27, uma ampla vitória contra o senador por Vermont Bernie Sanders nas primárias democratas da Carolina do Sul. Na contagem inicial, com 18% de votos apurados, a ex-secretária de Estado tinha 77,4% de vantagem, segundo o jornal The New York Times.

Em seu discurso da vitória, Hillary fez uma provocação ao pré-candidato republicano Donald Trump, cujo slogan de campanha é Make America Great Again! (Fazer a América Grande de Novo, na tradução livre). “Não precisamos fazer a América grande de novo. A América nunca deixou de ser grande”, rebateu Hillary para seus correligionários no quartel-geral democrata, em Columbia, na Carolina do Sul.

As redes de televisão apontaram para uma “vitória fácil” de Hillary logo após o fechamento das mesas de votação na Carolina do Sul e sem sequer esperaram os primeiros resultados oficiais, se baseando apenas nas pesquisas.

Sanders parabenizou Hillary logo após as TVs projetarem sua vitória. “Parabenizo a secretária Clinton por sua vitória na Carolina do Sul. Estou muito orgulhoso da campanha que nós estamos fazendo e muito agradecido por nossas base de correligionários. Esta campanha está só começando”, disse

Com esta vitória, Hillary obtém a maioria dos 53 delegados que estavam em jogo nesse Estado e soma três vitórias nas primárias e caucuses disputados até agora, contra uma de Sanders.

Há uma semana, Hillary tinha levado 20 dos 35 delegados que estavam em jogo nos caucuses (assembleias populares) de Nevada, e no dia 2, 23 dos 42 delegados dos realizados em Iowa. Já Sanders venceu em New Hampshire no dia 9 e obteve 19 delegados, contra os 9 da ex-primeira-dama e favorita das pesquisas para a candidatura presidencial democrata.

Hillary recebeu um apoio quase unânime dos chamados “superdelegados”, votos vinculados ao aparelho do partido que podem pender a balança na convenção democrata, e tem um total de 505 delegados, contra 71 de Sanders no total.

Hillary espera a ampla vitória na Carolina do Sul possa lançar um precedente para a série de Estados do sul dos EUA que votará na Superterça, incluindo Georgia e Texas. Os três Estados têm um grande colégio eleitoral afro-americano. / EFE e AFP