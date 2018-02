Hillary visita Qatar e Arábia Saudita contra Irã

A visita coincide com uma sequência de contatos dos Estados Unidos no Oriente Médio, incluindo uma visita ao Egito pelo administrador Mike Mullen, presidente da Junta de Chefes de Equipe. Os três principais representantes de Hillary - James Steinberg, Jacob Lew e William Burns - também estarão na região nos próximos dias.

A agenda não se concentra sobre o Irã. Também há esforços dos Estados Unidos em estimular maior cooperação do Iêmen contra o grupo fundamentalista Al-Qaeda, em fortalecer as relações com a Síria e retomar as negociações de paz entre israelenses e palestinos.

Na capital do Qatar, Hillary participa do Fórum Mundial Estados Unidos/Islã, no qual ela deve reproduzir o pedido do presidente Barack Obama, feito em junho na Universidade do Cairo, por um novo nível de engajamento com o mundo islâmico. Na segunda-feira, secretária de Estado deve viajar para a Arábia Saudita - primeiro para a capital, Riyadh, e na terça-feira para a cidade de Jeddah, no Mar Vermelho. As informações são da Associated Press.