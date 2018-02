Hindus fazem peregrinação pela Caxemira Na esperança de rezar perante uma estalagmite que representa o deus hindu da destruição, milhares de peregrinos preparavam-se hoje para caminhar até uma caverna em uma montanha gelada na Caxemira, ignorando os temores por eventuais ataques de extremistas islâmicos. Apesar da segurança reforçada na região himalaia, supostos militantes emboscaram uma patrulha do Exército no distrito de Bandipore. Pelo menos três soldados morreram, disse o porta-voz da Força de Segurança de Fronteira, Tirath Acharya. Em outro ponto do Estado indiano de Jammu-Caxemira, um tiroteio de oito horas de duração entre soldados e supostos militantes escondidos numa mesquita deixou três extremistas mortos e nove soldados feridos, disse um policial sob a condição de anonimato.