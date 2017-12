Hindus matam cerca de 10 mil animais em festival religioso Devotos do hinduísmo sacrificaram nos últimos dois dias um total de dez mil búfalos, bodes e frangos no altar da deusa hindu, em templos no oriente da Índia, informou um grupo de defesa dos animais. A sexta-feira é o ponto culminante das festividades em homenagem à deusa. Um líder do grupo de defesa dos animais, Jeevan Pradip Das, disse que no próximo ano lançará uma campanha seis meses antes para persuadir as pessoas a parar com os assassinatos. O animal considerado mais querido pela deusa é o búfalo e os devotos acreditam que o sacrifício desses ajuda a concretizar seus desejos. Muitos hindus não vêem nada de errado nos sacrifícios. "É uma velha tradição e ninguém pode pará-la", disse Bhagirathi Panda. O governo quer pôr fim à tradição sangrenta, mas teme a ira do público. "Nós queremos acabar com o ritual, mas falhamos enquanto as pessoas continuam muito sentimentais em relação à essa tradição. Nós tememos a revolta", disse o ministro da Justiça, Harichandan.