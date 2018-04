Hipopótamo escapa de zoo em Montenegro

Um hipopótamo femêa, chamada Nikica, escapou por um vilarejo no sul de Montenegro depois de fugir de um zoológico inundado.

Ela tem duas toneladas, e a espécie é considerada uma dos mais perigosas do mundo. Nikica teria conseguido passar por cima do cercado onde era mantida, depois de pesadas chuvas.

Os proprietários do zoológico dizem que terão que aguardar até que o nível das águas baixe antes de tentar recapturar o animal.

Nikola Pejovic, um dos proprietários do zoo, disse que a empresa que cuida da segurança do estabelecimento está monitorando os movimentos do hipopótamo, e que ele é "manso".

Pejovic disse à agência de notícias AFP que provavelmente o animal vai permanecer em uma área de 1 quilômetro de extensão próxima ao vilarejo, que fica perto da capital, Podgorica.

Os hipopótamos são nativos da África. Eles se alimentas de plantas e podem pesar até três toneladas.

São animais muito territoriais e podem percorrer curtas distâncias mais depressa do que os seres humanos.