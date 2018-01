História dos EUA está sendo destruída com remoção de estátuas, diz Trump

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 17, que a história e a cultura dos Estados Unidos estão sendo destruídas pela remoção de estátuas que recordam a era Confederada.

"Triste ver a história e a cultura de nosso grande país sendo destruídas pela remoção de nossas belas estátuas e monumentos", escreveu Trump no Twitter. "Você não pode mudar a história, mas pode aprender com ela. Robert E Lee, Stonewall Jackson - quem é o próximo? Washington, Jefferson? Que tolice!"

O presidente americano também disse que a "beleza (das estátuas)" que está sendo removida de várias cidades e parques americanos "deixarão muita saudade e nunca poderão ser substituídas por algo comparável".

Várias estatuas de heróis confederados foram retiradas ou já tiveram a retirada programada nos EUA depois que um protesto de supremacistas brancos e nazistas no fim de semana para defender um destes símbolos terminou em violência em Charlottesville, na Virgínia.

A manifestação virou uma tragédia, quando um simpatizante neonazista atropelou manifestantes antirracismo, matando Heather Heyer, de 32 anos, e ferindo outras 20 pessoas.

Além de criticar a remoção das estátuas, o presidente americano publicou mensagens em seu microblog atacando senadores de seu próprio partido, que criticaram a resposta do líder americano ao episódio de violência racista na Virgínia.

