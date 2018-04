Histórico radical 17/11/1997: Terroristas atiram contra multidão no templo de Hatshesut, na cidade de Luxor, deixando mais de 60 mortos - entre eles, 58 turistas 7/10/2004: Ataques coordenados em hotéis e pontos turísticos do país matam 38 pessoas 7/4/2005: Atentado suicida na área de Khan el-Khalili mata três estrangeiros e um egípcio 23/7/2005: Três atentados na região costeira de Sharm el-Sheik, na Península do Sinai, deixam 90 mortos