Holanda abrirá drive-thru para drogas Autoridades da cidade holandesa de Venlo, na fronteira com a Alemanha, anunciaram hoje a abertura de duas lojas com sistema drive-thru para a venda de maconha e haxixe. Segundo a prefeitura, os chamados cafés, que serão inaugurados no ano que vem, visam a facilitar a vida principalmente dos alemães, que são conhecidos localmente como "turistas das drogas". Os consumidores poderão adquirir os produtos sem sair do automóvel. A intenção é a de evitar que os "turistas" permaneçam muito tempo na Holanda, onde as chamadas "drogas leves" são vendidas legalmente em pequenas cidades. De acordo com funcionários municipais, as drogas legais acabam atraindo vendedores de "drogas pesadas", tais como cocaína e heroína, que são proibidas no país.