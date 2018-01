Holanda apreende quase 700kg de cocaína Autoridades holandesas apreenderam quase 700kg de cocaína escondidos em um contêiner de açúcar no Porto de Roterdã, informou a procuradoria-geral do país. A droga foi descoberta em 22 de junho, mas a apreensão não foi imediatamente divulgada porque a investigação transcorria sob sigilo, disseram promotores. Autoridades britânicas detiveram dois homens em Londres em 29 de junho. Eles são suspeitos de conexão com o carregamento. Nenhum suspeito foi detido na Holanda. A presença da droga foi detectada por cães farejadores. O contêiner era proveniente da Guiana e tinha a Inglaterra como destino. O valor de mercado da droga apreendida supera os R$ 110 milhões.