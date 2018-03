Holanda autoriza uso de portos e aeroportos pelos EUA O governo holandês aceitou o pedido dos Estados Unidos e autorizou o trânsito, por seu território, de tropas e material militar com destino do Golfo Pérsico, anunciou hoje o ministro de Defesa da Holanda, Henk Kamp, perante o Parlamento. "Em breve, os Estados Unidos utilizarão diferentes instalações holandesas para o transporte de tropas e de material militar", anunciou. "Por motivos de segurança, nenhuma informação antecipada será fornecida com relação à data e ao local desses movimentos", acrescentou Kamp.