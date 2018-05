Holanda detém 12 somalis suspeitos de terrorismo A polícia da Holanda deteve 12 somalis suspeitos de terrorismo na cidade portuária de Roterdã. Os homens, com idades entre 19 e 48 anos, foram detidos na noite de ontem a partir de uma indicação do serviço de inteligência holandês de que eles estariam planejando um ataque terrorista no país.