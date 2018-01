Holanda mantém posto de maior produtora de ecstasy A Holanda manteve o posto de maior produtora e exportara mundial de ecstasy no ano passado, informou hoje a Unidade para Drogas Sintéticas da polícia holandesa em seu relatório anual. Mais de 25 milhões de pílulas foram apreendidas em todo o mundo em 2001 - quatro milhões a mais do que no ano anterior, afirma o relatório. O maior número foi registrado na Grã-Bretanha, seguida pela Alemanha e Estados Unidos. De acordo com a porta-voz da polícia, Marjolin van Ewijck, a unidade de drogas realizou operações conjuntas com outras nações, especialmente Alemanha e Austrália, para interceptar contrabandos direcionados para estes países.