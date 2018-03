Holanda marca eleições gerais para janeiro Os holandeses vão eleger um novo governo no dia 22 de janeiro, apenas oito meses depois de terem escolhido uma aliança de centro-direita, que desmoronou na semana passada. O governo anunciou a data da eleição depois que a rainha Beatriz realizou consultas políticas com o primeiro-ministro que está deixando o cargo, Jan Peter Balkenende; os presidentes das duas casas do Parlamento, e com seu principal consultor político.